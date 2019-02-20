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Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими Илью Яббарова

Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, которые оскорбили Илью Яббарова и всех участников телестройки в целом. Об инциденте девушка тут же рассказала по телефону мужу Иосифу Оганесяну, заверив его, что на ней нет ни царапины, она просто немного спустила пар.

Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими Илью Яббарова


Саша Черно часто провоцирует появление новых слухов, ведь характер у неё довольно взрывной, а сдерживаться девушка пока толком не научилась. В этот раз проектантка подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими разными не самыми приятными высказываниями дамского угодника Илью Яббарова. Супругу Оганесяна задел также и тот факт, что мужчины в заведении наговорили гадостей обо всех участниках «Дома-2» в целом, после чего она и бросилась отстаивать честь свою и коллег заодно.

Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими Илью Яббарова


После инцидента Черно решила немедленно сообщить о своих подвигах мужу, который пришёл в настоящий шок, ведь от жены не ожидал такой безрассудности. Оганесян вычитал возлюбленную, ведь в ночном клубе были нетрезвые мужчины, которые могли и не посмотреть на то, что она девушка.

Несмотря на всё, участница «Дома-2» убедила молодого человека, что всё хорошо, а также вскоре рассказала то же самое полиции, приехавшей на вызов о драке. Черно считает, что она хорошо отдохнула, выговорилась, и заодно отстояла честь не только Яббарова, но и всех коллег.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:49

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