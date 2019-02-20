Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими Илью Яббарова
Саша Черно подралась в ночном клубе с посетителями, которые оскорбили Илью Яббарова и всех участников телестройки в целом. Об инциденте девушка тут же рассказала по телефону мужу Иосифу Оганесяну, заверив его, что на ней нет ни царапины, она просто немного спустила пар.
Саша Черно часто провоцирует появление новых слухов, ведь характер у неё довольно взрывной, а сдерживаться девушка пока толком не научилась. В этот раз проектантка подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими разными не самыми приятными высказываниями дамского угодника Илью Яббарова. Супругу Оганесяна задел также и тот факт, что мужчины в заведении наговорили гадостей обо всех участниках «Дома-2» в целом, после чего она и бросилась отстаивать честь свою и коллег заодно.
После инцидента Черно решила немедленно сообщить о своих подвигах мужу, который пришёл в настоящий шок, ведь от жены не ожидал такой безрассудности. Оганесян вычитал возлюбленную, ведь в ночном клубе были нетрезвые мужчины, которые могли и не посмотреть на то, что она девушка.
Несмотря на всё, участница «Дома-2» убедила молодого человека, что всё хорошо, а также вскоре рассказала то же самое полиции, приехавшей на вызов о драке. Черно считает, что она хорошо отдохнула, выговорилась, и заодно отстояла честь не только Яббарова, но и всех коллег.
Саша Черно часто провоцирует появление новых слухов, ведь характер у неё довольно взрывной, а сдерживаться девушка пока толком не научилась. В этот раз проектантка подралась в ночном клубе с посетителями, оскорбившими разными не самыми приятными высказываниями дамского угодника Илью Яббарова. Супругу Оганесяна задел также и тот факт, что мужчины в заведении наговорили гадостей обо всех участниках «Дома-2» в целом, после чего она и бросилась отстаивать честь свою и коллег заодно.
После инцидента Черно решила немедленно сообщить о своих подвигах мужу, который пришёл в настоящий шок, ведь от жены не ожидал такой безрассудности. Оганесян вычитал возлюбленную, ведь в ночном клубе были нетрезвые мужчины, которые могли и не посмотреть на то, что она девушка.
Несмотря на всё, участница «Дома-2» убедила молодого человека, что всё хорошо, а также вскоре рассказала то же самое полиции, приехавшей на вызов о драке. Черно считает, что она хорошо отдохнула, выговорилась, и заодно отстояла честь не только Яббарова, но и всех коллег.