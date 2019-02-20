Ким Кардашьян вспомнила о встречах с Карлом Лагерфельдом

Накануне из жизни ушел знаменитый на весь мир модельер и фотограф Карл Лагерфельд. В своем Instagram Ким Кардашьян опубликовала несколько фотографий со знаменитостью. В комментарии она написала, что мир потерял талантливого человека и настоящую легенду. Ким Кардашьян вспомнила, что именно Карл Лагерфельд сделал ее первую модную съемку. Также фотомодель написала: "Мир так красив, лишь потому что ты существовал! Для меня большая честь встретить такого человека и иметь возможность работать с ним". В конце она добавила, что ей будет очень не хватать талантливого кутюрье.Многочисленные подписчики Ким Кардашьян написали, что сочувствуют всем моделям в мире, поскольку Карл Лагерфельд был настоящим профессионалом своего дела, а таких сейчас очень мало. Меньше чем за сутки пост знаменитости набрал более 2,5 миллиона лайков.