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Ученые зафиксировали над Солнцем загадочную вспышку в виде «живой изгороди» плазмы

Ученые смогли зафиксировать над Солнцем загадочную вспышку, представляющую собой «живую изгородь» плазмы. Уникальная аномалия была названа двухдневным таймлапсом, в десятки раз превышающим размеры Земли.

Ученые зафиксировали над Солнцем загадочную вспышку в виде «живой изгороди» плазмы

Астрономы заявили, что гигантская нить плазменного свойства располагалась над Солнцем на высоте более 150 тыс. км. Необычное явление соизмеримо с 1/10 площади небесного светила. Ученые дали объекту ещё одно название: «живая изгородь». Специалисты объяснили: яркая и горячая плазма, расположенная внутри структуры, удерживается там благодаря магнитным полям. Последние нельзя назвать стабильными, поэтому при разрушении магнитной опоры плазма может просто вырваться и обрушиться на поверхность Светила.

В мире науки описанное явление известно, как вспышка Хайдера. Сотрудникам NASA приходилось наблюдать и раньше такие космические метаморфозы. По мнению некоторых исследователей, удивительная вспышка – воссоздание одной из знаменитых картин прославленного художника Ван Гога. Они уверены, деятель искусства каким-то образом предсказал недавнее событие.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:17

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