Ученые зафиксировали над Солнцем загадочную вспышку в виде «живой изгороди» плазмы





Астрономы заявили, что гигантская нить плазменного свойства располагалась над Солнцем на высоте более 150 тыс. км. Необычное явление соизмеримо с 1/10 площади небесного светила. Ученые дали объекту ещё одно название: «живая изгородь». Специалисты объяснили: яркая и горячая плазма, расположенная внутри структуры, удерживается там благодаря магнитным полям. Последние нельзя назвать стабильными, поэтому при разрушении магнитной опоры плазма может просто вырваться и обрушиться на поверхность Светила.В мире науки описанное явление известно, как вспышка Хайдера. Сотрудникам NASA приходилось наблюдать и раньше такие космические метаморфозы. По мнению некоторых исследователей, удивительная вспышка – воссоздание одной из знаменитых картин прославленного художника Ван Гога. Они уверены, деятель искусства каким-то образом предсказал недавнее событие.