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Илья Яббаров решился сделать предложение своей девушке Маргарите Ларченко

Илья Яббаров решился сделать предложение руки и сердца своей девушке Маргарите Ларченко. Такой поворот событий немного шокировал зрителей, так как совсем недавно участник «Дома-2» утверждал, что возлюбленная рассталась с ним, не объяснив причин.

Илья Яббаров решился сделать предложение своей девушке Маргарите Ларченко


Илья Яббаров не перестаёт удивлять ни своих коллег по периметру, ни зрителей, которые сейчас особенно внимательно следят за его действиями после рождения Алёной Рапунцель ребёнка. Проектант решился на серьёзный шаг — сделать предложение руки и сердца нынешней девушке Маргарите Ларченко, которая, судя по анонсу эфира, рада находиться рядом с возлюбленным. Происходящее несколько удивило и заинтриговало фанатов телестройки, ведь всего несколько дней назад Яббаров в расстроенных чувствах сообщал, что Ларченко окончательно порвала с ним. Вероятнее всего так и было, ведь в профиле девушки в Instagram стали появляться публикации грустного содержания.

После возвращения девушки с острова Яббаров, судя по ролику, буквально ждал её на пороге с огромным букетом роз, после чего вызвал на серьёзный разговор. Взволнованный проектант усадил любимую в кресло напротив себя и с каменным лицом заявил, что полностью осознал, что хочет сделать её своей женой. Особенно интригующим выдался момент на последних словах, когда Яббаров начал доставать что-то из кармана своей куртки и направился в сторону Ларченко. Зрители надеются в полном эфире увидеть трогательный момент, и услышать ответ на это самой девушки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:19

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