Названы популярные в этом году подарки ко Дню защитника Отечества





Оператор проанализировал изменения в процессе формирования спроса покупателей среди жителей России в некоторых сегментах торговли, которые произошли перед Днем защитника. В результате стало ясно, что в среднем люди тратят на гаджеты около 7200 рублей, а это на 5% больше, чем 2018 году. Также сообщается, что самыми популярными стали USB и Bluetooth наушники и мобильные телефоны. Что касается одежды, то в среднем чек на ее покупки также вырос на 5% и составляет 3100 рублей. В категории автомобильных принадлежностей чек стал больше почти на 28% и составляет 5500 рублей.К праздничному дню приобретают и аксессуары для охоты и рыбалки. В этой сфере жители России тратят в среднем 2590 рублей, что почти на 3% выше. Также они готовы потратить в ресторане или баре около 1200 рублей на человека, а это на больше 6%, чем в прошлом году.