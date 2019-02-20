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Названы популярные в этом году подарки ко Дню защитника Отечества

Пресс-служба оператора фискальных данных Российской Федерации назвала самые популярные в этом году подарки ко Дню защитника Отечества. Сообщается, что мужчины получат презенты в виде различных гаджетов или одежды.

Названы популярные в этом году подарки ко Дню защитника Отечества

Оператор проанализировал изменения в процессе формирования спроса покупателей среди жителей России в некоторых сегментах торговли, которые произошли перед Днем защитника. В результате стало ясно, что в среднем люди тратят на гаджеты около 7200 рублей, а это на 5% больше, чем 2018 году. Также сообщается, что самыми популярными стали USB и Bluetooth наушники и мобильные телефоны. Что касается одежды, то в среднем чек на ее покупки также вырос на 5% и составляет 3100 рублей. В категории автомобильных принадлежностей чек стал больше почти на 28% и составляет 5500 рублей.

К праздничному дню приобретают и аксессуары для охоты и рыбалки. В этой сфере жители России тратят в среднем 2590 рублей, что почти на 3% выше. Также они готовы потратить в ресторане или баре около 1200 рублей на человека, а это на больше 6%, чем в прошлом году.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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