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Ксения Собчак построит в Подмосковье экологичный особняк за 15 млн рублей

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак построит в Подмосковье экологичный особняк за 15 миллионов рублей. Новый дом супруги Максима Виторгана пока находится в стадии планировки, а сама звезда определяется с количеством этажей и комнат в нём.

Ксения Собчак построит в Подмосковье экологичный особняк за 15 млн рублей


Ксения Собчак, как недавно узнали СМИ, всерьёз задумалась над тем, чтобы переехать в более спокойное и чистое место, а потому решила построить экологичный особняк в Подмосковье за 15 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил представитель строительной компании Honka, которая и займётся возведением жилплощади для ведущей. Решение о новом доме знаменитость приняла ещё несколько месяцев назад и уже успела несколько раз встретиться со специалистами для составления предварительного плана. Известно, что в экологичном коттедже Собчак будет большая гостинная, несколько спальных комнат, обязательно бассейн и терраса.

Кроме того, при строительстве дома в Подмосковье будет использоваться финская сосна, известная отличной сохранностью тепла, прочностью и долговечностью. Представители строительной компании рассказали также, что внутренняя отделка интерьера деревом кроме отсутствия токсичных веществ в составе также снижает уровень стресса. Строительство особняка для Ксении Собчак за 15 миллионов рублей должно начаться уже в ближайшее время.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:14

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