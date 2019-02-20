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Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова опровергла подозрения в анорексии

Николь Кузнецова, получившая известность после участия в “Битве экстрасенсов”, опровергла подозрения в том, что она страдает от анорексии. При этом ведьма благодарна всем, кто переживает за нее.
Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова опровергла подозрения в анорексии

Болезненный вид Николь Кузнецовой стал причиной того, что многие поклонники заподозрили кумира в анорексии. Звезду “Битвы экстрасенсов” начали засыпать вопросами о ее самочувствии, поэтому теледива решила ответить постом в Instagram. Она отметила, что анорексия является психическим расстройством, лечение проблемы занимаются врачи-психиатры. Ей такого рода помощь не нужна, поскольку от анорексии Кузнецова не страдает. Она подчеркнула, что в действительности все намного проще, ее состояние можно объяснить тем, что она “ведьма”.

Своих поклонников звезда “Битвы экстрасенсов” поблагодарила за их поддержку, призвав не волноваться. В комментариях многие высказали облегчение от того, что их кумиру ничего не угрожает, а сама публикация успела собрать более 10 тысяч “лайков” всего за несколько часов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:46

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