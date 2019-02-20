Учёные открыли новый подтип рассеянного склероза





Учёные США опровергли распространённое мнение, что при рассеянном склерозе неврологическая инвалидность обусловлена дегенерацией нейронов в белом веществе. Процент страдающих РС пациентов испытывает лишь демиелинизацию коры головного и спинного мозга. Исследование показало, что потеря миелина белого вещества не всегда играет ключевую роль.Институт Лернера в клинике Кливленда изучил 100 образцов мозга умерших людей, которые болели рассеянным склерозом. Большинство поражений спинного и головного мозга было вызвано типичным РС с дегенерацией белого вещества. Однако у 12 процентов образцов таких симптомов выявлено не было, а пострадала лишь кора головного мозга и спинной мозг.Затем нейробиологи собрали образцы у 12 людей с типичным и 12 пациентов с миелокортикальным типом заболевания. Вторые показали снижение плотности нейронов и толщины коры без поражения белого вещества.Учёные отмечают, что оба типа склероза с первого взгляда неотличимы, поскольку в белом веществе всё равно присутствуют некоторые аномалии. Однако медицинское сообщество должно пересмотреть устаревшие взгляды на РС.