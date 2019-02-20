Учёные открыли новый подтип рассеянного склероза
Американские учёные открыли новый подтип рассеянного склероза, не затрагивающего белое вещество мозга. Заболевание назвали миелокортикальным РС.
Учёные США опровергли распространённое мнение, что при рассеянном склерозе неврологическая инвалидность обусловлена дегенерацией нейронов в белом веществе. Процент страдающих РС пациентов испытывает лишь демиелинизацию коры головного и спинного мозга. Исследование показало, что потеря миелина белого вещества не всегда играет ключевую роль.
Институт Лернера в клинике Кливленда изучил 100 образцов мозга умерших людей, которые болели рассеянным склерозом. Большинство поражений спинного и головного мозга было вызвано типичным РС с дегенерацией белого вещества. Однако у 12 процентов образцов таких симптомов выявлено не было, а пострадала лишь кора головного мозга и спинной мозг.
Затем нейробиологи собрали образцы у 12 людей с типичным и 12 пациентов с миелокортикальным типом заболевания. Вторые показали снижение плотности нейронов и толщины коры без поражения белого вещества.
Учёные отмечают, что оба типа склероза с первого взгляда неотличимы, поскольку в белом веществе всё равно присутствуют некоторые аномалии. Однако медицинское сообщество должно пересмотреть устаревшие взгляды на РС.
Учёные США опровергли распространённое мнение, что при рассеянном склерозе неврологическая инвалидность обусловлена дегенерацией нейронов в белом веществе. Процент страдающих РС пациентов испытывает лишь демиелинизацию коры головного и спинного мозга. Исследование показало, что потеря миелина белого вещества не всегда играет ключевую роль.
Институт Лернера в клинике Кливленда изучил 100 образцов мозга умерших людей, которые болели рассеянным склерозом. Большинство поражений спинного и головного мозга было вызвано типичным РС с дегенерацией белого вещества. Однако у 12 процентов образцов таких симптомов выявлено не было, а пострадала лишь кора головного мозга и спинной мозг.
Затем нейробиологи собрали образцы у 12 людей с типичным и 12 пациентов с миелокортикальным типом заболевания. Вторые показали снижение плотности нейронов и толщины коры без поражения белого вещества.
Учёные отмечают, что оба типа склероза с первого взгляда неотличимы, поскольку в белом веществе всё равно присутствуют некоторые аномалии. Однако медицинское сообщество должно пересмотреть устаревшие взгляды на РС.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30