АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Андрей Разин рассказал о доходах Юрия Шатунова в группе “Ласковый май”

Андрей Разин решил откровенно рассказать о доходах Юрия Шатунова во время его участия в группе “Ласковый май”. Сейчас певец проживает с семьей в Мюнхене, успевая в течение года дать не более 40 концертов.
Андрей Разин рассказал о доходах Юрия Шатунова в группе “Ласковый май”

Юрий Шатунов отмечает, что никакого бизнеса не имеет, всего себя посвящая творчеству. При этом съемки последнего клипа обошлись артисту примерно в 400 тысяч долларов. Вспомнить о доходах экс-подопечного решил и продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин, при котором группа могла за год давать по 2,5 тысячи концертов. Деятель отметил, что когда коллектив находился на пике своей популярности, хранить вырученные за выступления средства им приходилось в больших сумках.
Андрей Разин рассказал о доходах Юрия Шатунова в группе “Ласковый май”

Изначально на руки деньги Шатунов не получал, но потребовал отдать ему положенные средства после решения покинуть группу. Тогда Андрей Разин передал артисту порядка 10 млн долларов. Немало зарабатывает солист и сейчас, а бывший продюсер разрешил Шатунову бесплатно исполнять песни “Ласкового мая”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин предложил выделить многодетным
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила,
Вячеслав Мясников из "Уральских
Лучшие смартфоны для разных целей и
Ученые зафиксировали над Солнцем
Алла Пахомова из «Спаси свою любовь»
Ким Кардашьян вспомнила о встречах с
Названы популярные в этом году подарки
Путин призвал увеличить в России
Саша Черно подралась в ночном клубе с
Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь
Супермодель Синди Кроуфорд отмечает
Учёные открыли новый подтип рассеянного
Андрей Разин рассказал о доходах Юрия
Илья Яббаров решился сделать
Ксения Собчак построит в Подмосковье
Клип Насти Каменских на песню "Попа как
Звезда “Железного человека” Гвинет
Марина Кравец отвечает почти за всю
Астрономы обнаружили свыше 300 тысяч
На льду озера Ладога в Карелии прошли
Леди Гага и Кристиан Карино официально
Дмитрий Дюжев рассказал о поиске
Медики опровергли популярные мифы о
Иван Ургант показал поклонникам
Юлия Началова заинтриговала поклонников
Медики рассказали о негативном влиянии
Елена Малышева прокомментировала
Мария Шукшина пожаловалась на зависть и
Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с
Просмотреть все новости