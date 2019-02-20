Андрей Разин рассказал о доходах Юрия Шатунова в группе “Ласковый май”





Юрий Шатунов отмечает, что никакого бизнеса не имеет, всего себя посвящая творчеству. При этом съемки последнего клипа обошлись артисту примерно в 400 тысяч долларов. Вспомнить о доходах экс-подопечного решил и продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин, при котором группа могла за год давать по 2,5 тысячи концертов. Деятель отметил, что когда коллектив находился на пике своей популярности, хранить вырученные за выступления средства им приходилось в больших сумках.Изначально на руки деньги Шатунов не получал, но потребовал отдать ему положенные средства после решения покинуть группу. Тогда Андрей Разин передал артисту порядка 10 млн долларов. Немало зарабатывает солист и сейчас, а бывший продюсер разрешил Шатунову бесплатно исполнять песни “Ласкового мая”.