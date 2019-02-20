Клип Насти Каменских на песню "Попа как у Ким" набрал почти 5 миллионов просмотров

Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в джинсовом сарафане и ярко-красной кофте, образ певицы дополнила шапка белого цвета с логотипом "NK". Также знаменитость держала в одной руке бутылку шампанского, а в другой бокал. В комментарии исполнительница сообщила своим преданным поклонникам, что ее клип на песню "Попа как у Ким" уже успел набрать почти 5 миллионов просмотров. Также знаменитость добавила, что она продолжает отмечать свой успех.Подписчики Насти Каменских отреагировали моментально. Они написали: "Настя, Ваша попа лучше чем у Ким))", "Умница и красавица!!!) Ты молодец", "Клип просто супер", "Я обожаю ваши песни, а клип "Попа как у Ким" вообще класс)", "Поздравляю Настя, Вы заслужили такого успеха". Всего за 2 часа публикация набрала более 36 000 лайков.