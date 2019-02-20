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Звезда “Железного человека” Гвинет Пэлтроу решила покинуть вселенную Marvel

Известная по роли избранницы “Железного человека” Гвинет Пэлтроу уведомила о своем намерении покинуть вселенную Marvel. Звезда больше не будет сниматься в фильмах о супергероях от известной студии.
Звезда “Железного человека” Гвинет Пэлтроу решила покинуть вселенную Marvel

Как призналась 46-летняя Гвинет Пэлтроу, она себя чувствует несколько староватой для героини Пеппер Поттс из “Железного человека” и ее костюмов. В то же время голливудская знаменитость отмечает, что была счастлива стать частью вселенной Marvel, считая съемки в супергеройских лентах “замечательным опытом”. Больше всего актрису поражало то, насколько важно для поклонников видеть своих героев и наблюдать за их становлением.
Звезда “Железного человека” Гвинет Пэлтроу решила покинуть вселенную Marvel

Последнее появление Пеппер Поттс в исполнении Пэлтроу произойдет в рамках готовящейся к премьеры ленты “Мстители: Финал”. При этом актриса не стала утверждать, что ее персонаж в фильме погибнет, не исключая, что он может появиться в качестве камео в будущих проектах Marvel, если это потребуется.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:04

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