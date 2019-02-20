Астрономы обнаружили свыше 300 тысяч скрытых галактик





Собирать новые галактики пришлось свыше чем 200 астрономам, представляющим 18 государств мира. Отмечается, что представленные на карте сведения фактически соответствуют 10 млн DVD-дисков, хотя на них зафиксировано лишь 2% неба. В свой работе ученые задействовали низкочастотный телескоп LOFAR, установленный в Нидерландах. С его помощью удалось выявить потоки излучения, которые сформировались из-за слияния галактик. Такие потоки в состоянии “растягиваться”, отмечают исследователи, на миллионы световых лет.Это значимое открытие поможет астрономам лучше понять поведение черных дыр. Сейчас команда экспертов намеревается создать изображения в высоком разрешении, где будут показаны 15 млн неизвестных ранее радиоисточников.