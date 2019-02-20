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Астрономы обнаружили свыше 300 тысяч скрытых галактик

Масштабная карта ночного неба позволила астрономам открыть сотни тысяч скрытых галактик, помогая узнать больше о наиболее важных секретах Вселенной. Благодаря мощному телескопу им удалось выявить еще порядка 300 неизвестных прежде звездных скоплений.
Астрономы обнаружили свыше 300 тысяч скрытых галактик

Собирать новые галактики пришлось свыше чем 200 астрономам, представляющим 18 государств мира. Отмечается, что представленные на карте сведения фактически соответствуют 10 млн DVD-дисков, хотя на них зафиксировано лишь 2% неба. В свой работе ученые задействовали низкочастотный телескоп LOFAR, установленный в Нидерландах. С его помощью удалось выявить потоки излучения, которые сформировались из-за слияния галактик. Такие потоки в состоянии “растягиваться”, отмечают исследователи, на миллионы световых лет.

Это значимое открытие поможет астрономам лучше понять поведение черных дыр. Сейчас команда экспертов намеревается создать изображения в высоком разрешении, где будут показаны 15 млн неизвестных ранее радиоисточников.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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