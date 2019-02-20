Леди Гага и Кристиан Карино официально расстались
Слухи о том, что у Леди Гаги и ее возлюбленного Кристиана Карино начали портиться отношения распространяются уже на протяжении нескольких месяце. В интервью представитель популярной певицы заявил, что она и ее избранник больше не вместе.
Многочисленные слухи о расставании Кристиана Карино и Леди Гаги начали распространяться после того, как популярная певица появилась на Grammy без обручального кольца. После этого пользователи Сети заметили, что знаменитость перестала публиковать в социальных сетях снимки со своим любимым мужчиной. Также Леди Гага отписалась от страницы избранника в Instagram, что еще больше подогрело слухи о расставании. При этом официального подтверждения этой информации не было.
В одном из своих недавних интервью агент знаменитой певицы подтвердил, что звездная пара больше не вместе. Он добавил, что тут нет никакой драматической истории, просто бывает так, что влюбленные расстаются. Сама Леди Гага никак не комментирует разрыв помолвки с Кристианом Карино.
Многочисленные слухи о расставании Кристиана Карино и Леди Гаги начали распространяться после того, как популярная певица появилась на Grammy без обручального кольца. После этого пользователи Сети заметили, что знаменитость перестала публиковать в социальных сетях снимки со своим любимым мужчиной. Также Леди Гага отписалась от страницы избранника в Instagram, что еще больше подогрело слухи о расставании. При этом официального подтверждения этой информации не было.
В одном из своих недавних интервью агент знаменитой певицы подтвердил, что звездная пара больше не вместе. Он добавил, что тут нет никакой драматической истории, просто бывает так, что влюбленные расстаются. Сама Леди Гага никак не комментирует разрыв помолвки с Кристианом Карино.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39