АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Леди Гага и Кристиан Карино официально расстались

Слухи о том, что у Леди Гаги и ее возлюбленного Кристиана Карино начали портиться отношения распространяются уже на протяжении нескольких месяце. В интервью представитель популярной певицы заявил, что она и ее избранник больше не вместе.
Леди Гага и Кристиан Карино официально расстались

Многочисленные слухи о расставании Кристиана Карино и Леди Гаги начали распространяться после того, как популярная певица появилась на Grammy без обручального кольца. После этого пользователи Сети заметили, что знаменитость перестала публиковать в социальных сетях снимки со своим любимым мужчиной. Также Леди Гага отписалась от страницы избранника в Instagram, что еще больше подогрело слухи о расставании. При этом официального подтверждения этой информации не было.

Леди Гага и Кристиан Карино официально расстались

В одном из своих недавних интервью агент знаменитой певицы подтвердил, что звездная пара больше не вместе. Он добавил, что тут нет никакой драматической истории, просто бывает так, что влюбленные расстаются. Сама Леди Гага никак не комментирует разрыв помолвки с Кристианом Карино.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Клип Насти Каменских на песню "Попа как
Звезда “Железного человека” Гвинет
Марина Кравец отвечает почти за всю
Астрономы обнаружили свыше 300 тысяч
На льду озера Ладога в Карелии прошли
Леди Гага и Кристиан Карино официально
Дмитрий Дюжев рассказал о поиске
Медики опровергли популярные мифы о
Иван Ургант показал поклонникам
Юлия Началова заинтриговала поклонников
Медики рассказали о негативном влиянии
Елена Малышева прокомментировала
Мария Шукшина пожаловалась на зависть и
Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с
Дмитрий Хрусталёв вместо подарков на
Виталий Милонов прокомментировал слова
Эксперт назвал условия победы России
Уфолог обнаружил на снимках Марса руины
Светлана Лобода поддержала Нателлу
Медики: Появление диабета поможет
Ученые рассказали о последствиях
В Приморье родители избили
Михаил Боярский рассказал об интервью
На Аляске найдены останки самого
Россияне раскритиковали назвавшего 80%
Ученые раскрыли одну из древних тайн
Обнародован тизер готовящегося к выходу
Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия
Ликвидация свалок на острове Врангеля
Минобороны установит в России новейшие
Просмотреть все новости