На льду озера Ладога в Карелии прошли испытания кросс-купе Renault Arkana





Наблюдая за испытаниями Renault Arkana, специалисты пришли к выводу, что авто оснащено производительным мотором и полным приводом. На льду Ладоги журналисты продемонстрировали, как кросс-купе справляется с заносами. Дебютировала модель еще в прошлом году в рамках Московского автосалона, где стала одним из самых ярких “экспонатов”. Уже того Arkana назвали наиболее ожидаемой новинкой в 2019 году.Наладить сборку авто должны на предприятии Renault в Московской области, ожидается наличие трех модификаций двигателя для моделей, генерирующих 115, 140, а также 150 “лошадей”. Предполагается, что в продаже на рынке появится Renault Arkanaуже в первом полугодии 2019, точные сроки и стоимость кросс-купе пока остаются неизвестными.