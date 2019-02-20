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На льду озера Ладога в Карелии прошли испытания кросс-купе Renault Arkana

На покрытом слоем льда озере Ладога в Карелии прошли испытания обновленной версии кросс-купе Renault Arkana. Благодаря этому экспертам удалось оценить ходовые качества французского автомобиля.
На льду озера Ладога в Карелии прошли испытания кросс-купе Renault Arkana

Наблюдая за испытаниями Renault Arkana, специалисты пришли к выводу, что авто оснащено производительным мотором и полным приводом. На льду Ладоги журналисты продемонстрировали, как кросс-купе справляется с заносами. Дебютировала модель еще в прошлом году в рамках Московского автосалона, где стала одним из самых ярких “экспонатов”. Уже того Arkana назвали наиболее ожидаемой новинкой в 2019 году.

Наладить сборку авто должны на предприятии Renault в Московской области, ожидается наличие трех модификаций двигателя для моделей, генерирующих 115, 140, а также 150 “лошадей”. Предполагается, что в продаже на рынке появится Renault Arkana
уже в первом полугодии 2019, точные сроки и стоимость кросс-купе пока остаются неизвестными.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:47

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