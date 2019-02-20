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Дмитрий Дюжев рассказал о поиске имевших с ним связь девушек через интернет

Дмитрий Дюжев рассказал, как некоторые СМИ ради создания скандала пытались найти имевших связь с актером девушек через интернет. Со слов артиста, на него шла настоящая “охота”.
Дмитрий Дюжев рассказал о поиске имевших с ним связь девушек через интернет

В интервью порталу “7 Дней” Дмитрий Дюжев признался, что ради сенсации недобросовестные журналисты в Сети искали тех, кто мог рассказать о связи с актером. За сговорчивость инициаторы готовы были заплатить хорошие деньги. Все началось после 2017 года, когда в аэропорту возникло недопонимание в очереди, тогда многие решили, что Дюжев прошел вперед без разрешения, хотя он на самом деле просто искал последнего человека среди пассажиров бизнес-класса.
Дмитрий Дюжев рассказал о поиске имевших с ним связь девушек через интернет

Об инциденте стало известно в Сети, где в адрес актера посыпались негативные отзывы. Для него это стало удивлением, ведь прежде с подобным артист не сталкивался. Несмотря на случившееся, Дмитрий Дюжев любит свою профессию и благодарен поддерживающим его поклонникам, отмечая, что ему нравится изучать людей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

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