Дмитрий Дюжев рассказал о поиске имевших с ним связь девушек через интернет





В интервью порталу “7 Дней” Дмитрий Дюжев признался, что ради сенсации недобросовестные журналисты в Сети искали тех, кто мог рассказать о связи с актером. За сговорчивость инициаторы готовы были заплатить хорошие деньги. Все началось после 2017 года, когда в аэропорту возникло недопонимание в очереди, тогда многие решили, что Дюжев прошел вперед без разрешения, хотя он на самом деле просто искал последнего человека среди пассажиров бизнес-класса.Об инциденте стало известно в Сети, где в адрес актера посыпались негативные отзывы. Для него это стало удивлением, ведь прежде с подобным артист не сталкивался. Несмотря на случившееся, Дмитрий Дюжев любит свою профессию и благодарен поддерживающим его поклонникам, отмечая, что ему нравится изучать людей.