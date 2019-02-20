Иван Ургант показал поклонникам возмужавшего пасынка

В своем профиле Иван Ургант опубликовал редкое фото своего пасынка Нико Куталия, последний является сыном супруги телеведущего Натальи от первого брака. Молодой человек позирует в военной форме, а появилась публикация не просто так. Накануне пасынок ведущего “Вечернего Урганта” отпраздновал свое 22-летие, и таким образом отчим решил поздравить парня.СМИ из публикации сделали вывод, что Иван Ургант сумел построить теплые отношения с сыном супруги, как и с ее дочерью Эрикой. Девочка после развода родителей осталась жить с матерью, а Нико — с отцом. Кроме того, телеведущий и его избранница вместе воспитывают еще двух дочерей, старшей из которых десять лет, младшей — всего три года.