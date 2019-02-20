Юлия Началова заинтриговала поклонников обручальным кольцом

В своем профиле Юлия Началова опубликовала фото, где она позирует на фоне ретро-аппарата в каком-то кафе, облачившись в полосатую кофту и солнцезащитные очки. В подписи к публикации певица отметила, что впереди ее ждет насыщенный день, отметив, что главное все делать с хорошим настроением. Своим фолловерам знаменитость пожелала “мира и добра”.Однако внимание подписчиков привлекла рука кумира, где на безымянном пальце красуется кольцо с внушительным камнем, которого раньше фанаты не замечали. Некоторые посчитали, что такое украшение могло использоваться для помолвки, а значит вскоре Юлия Началова выйдет замуж. Часть пользователей даже начали интересоваться, когда им ждать свадьбы артистки. Певица находится в отношениях с молодым человеком по имени Вячеслав, но о замужестве пока ничего не говорила.