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Юлия Началова заинтриговала поклонников обручальным кольцом

Юлия Началова заинтриговала своих многочисленных поклонников обручальным кольцом на безымянном пальце. Украшение заметили на новом снимке певицы, опубликованном ею в Instagram.
Юлия Началова заинтриговала поклонников обручальным кольцом

В своем профиле Юлия Началова опубликовала фото, где она позирует на фоне ретро-аппарата в каком-то кафе, облачившись в полосатую кофту и солнцезащитные очки. В подписи к публикации певица отметила, что впереди ее ждет насыщенный день, отметив, что главное все делать с хорошим настроением. Своим фолловерам знаменитость пожелала “мира и добра”.

Однако внимание подписчиков привлекла рука кумира, где на безымянном пальце красуется кольцо с внушительным камнем, которого раньше фанаты не замечали. Некоторые посчитали, что такое украшение могло использоваться для помолвки, а значит вскоре Юлия Началова выйдет замуж. Часть пользователей даже начали интересоваться, когда им ждать свадьбы артистки. Певица находится в отношениях с молодым человеком по имени Вячеслав, но о замужестве пока ничего не говорила.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09

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