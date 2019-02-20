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Медики рассказали о негативном влиянии провоцирующего язву желудка кофе

Медики рассказали о вредном влиянии кофе, провоцирующего язву желудка, камни в желчном пузыре и другие опасные заболевания. Особенно негативно сказывается употребление напитка натощак.
Медики рассказали о негативном влиянии провоцирующего язву желудка кофе

Медики объяснили, что кофе уменьшает кислотность желудка и защитный слой слизистой, создавая такую среду, в которой активно размножается гепиролная бактерия, создающая язву. В больших количествах вреден даже напиток без кофеина. Расслабляет он и мышечный клапан пищевода, из-за чего желудочный сок поднимается, вызывая изжогу.

Любители кофе часто страдают синдромом раздражённого кишечника и несознательно усугубляют его симптомы. Вредное воздействие проявляется спазмами живота, вздутием, газообразованием и нарушениями стула. Иногда это приводит к гастриту, колиту или болезни Крона.

Накопленные в кишечнике опасные микроорганизмы связаны с застоем пищи и её гниением, приводящим к воспалению. Кофе также мешает нормально усваиваться цинку, железу, кальцию и магнию. Минералы начинают поступать в желчный пузырь и там кристаллизуются, становясь камнями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:04

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