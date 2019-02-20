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Мария Шукшина пожаловалась на зависть и лицемерие современного мира

Мария Шукшина пожаловалась, что современный мир полон зависти и лицемерия. По словам артистки в посте на просторах Instagram, реальность все больше напоминает ей 1937 год.
Мария Шукшина пожаловалась на зависть и лицемерие современного мира

Как пояснила Мария Шукшина, современной общество походит на людей 1937 года, разница только в том, что тогда доносы были закрытыми. Сейчас же это делается открыто и лицемерно, а граждане привыкли прикрываться добродетелью. Обратилась актриса к судьбе Иуды из Библии, считая зависть одним из худших проявлений, с которым следует бороться. Прежде всего, убеждена Шукшина, нужно перестать сравнивать свою жизнь с чьей-то еще.

Сейчас знаменитость сомневается, что можно жить так, чтобы никто не завидовал и не ненавидел, иногда остается только смириться и “нести свой крест”. Мнения подписчиков относительно слов Марии Шукшиной разделились, но многие фолловеры поддержали кумира.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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