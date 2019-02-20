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Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с Маркусом Андерсоном из-за желания вызвать ревность принца Гарри

Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с давним другом по имени Маркус Андерсон. Репортеры заметили герцогиню Сассекскую в компании другого мужчины возле входа в Polo Bar и предположили: бывшая актриса пытается вызвать ревность у мужа.

Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с Маркусом Андерсоном из-за желания вызвать ревность принца Гарри

Британские таблоиды сразу же начали активно сообщать о том, что Меган Маркл специально появилась на глазах у журналистов с Маркусом Андерсоном, чтобы заставить ревновать принца Гарри. Внук Ее Величества, кстати, отказался ехать с супругой в США.

Наследник британского престола не имеет поводов для ревности, так как герцогиня Сассекская знает Маркуса Андерсона много лет. В 2018 году он сопровождал королевскую особу на мероприятии, посвященном открытию «Игр Непокоренных», состоявшемся в Торонто, и присутствовал на бракосочетании Меган Маркл и принца Гарри.
Меган Маркл встретилась в Нью-Йорке с Маркусом Андерсоном из-за желания вызвать ревность принца Гарри

В Polo Bar, в ресторане Ralph Lauren будущая мама решила устроить baby shower. На торжество были приглашены подруги знаменитости Серена Уильямс и Джессика Малруни. Предполагалось, что на встрече появится и мать герцогини Сассекской, однако ее не было. Накануне, репортеры заметили родительницу Маркл в Лос-Анджелесе. Близкая подруга жены внука королевы Великобритании Приянка Чопра также отсутствовала на празднике.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:55

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