Дмитрий Хрусталёв вместо подарков на свой день рождения попросил помочь детям

Сегодня Дмитрий Хрусталёв отмечает свой 40 день рождения. В честь праздника комик опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в белой рубашке, жилете и брюках, образ знаменитости дополнили очки и кепка. Дмитрий Хрусталёв сидит за столом и задумчиво смотрит перед собой. В комментарии к посту телеведущий обратился к своим друзьям, коллегам и поклонникам. Он заявил, что не нужно ему дарить подарки на день рождения, а просто стоит перечислить некоторую сумму в фонд помощи детям. В конце своего поста знаменитость добавил: "Делайте добро; всё остальное пустое. Поверьте взрослому человеку))". Подписчики поздравили знаменитость с днем рождения и поблагодарили за доброту.Напомним, что Дмитрий Хрусталёв является попечителем фонда, который помогает детям с черепно-мозговыми травмами, страдающим синдромом ДЦП, а также занимается реабилитацией младенцев, родившихся с осложнениями.