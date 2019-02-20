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Дмитрий Хрусталёв вместо подарков на свой день рождения попросил помочь детям

В социальной сети Instagram Дмитрий Хрусталёв опубликовал в честь своего дня рождения новый пост. Телеведущий попросил не делать ему подарков, а просто помочь детям.

Дмитрий Хрусталёв вместо подарков на свой день рождения попросил помочь детям

Сегодня Дмитрий Хрусталёв отмечает свой 40 день рождения. В честь праздника комик опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в белой рубашке, жилете и брюках, образ знаменитости дополнили очки и кепка. Дмитрий Хрусталёв сидит за столом и задумчиво смотрит перед собой. В комментарии к посту телеведущий обратился к своим друзьям, коллегам и поклонникам. Он заявил, что не нужно ему дарить подарки на день рождения, а просто стоит перечислить некоторую сумму в фонд помощи детям. В конце своего поста знаменитость добавил: "Делайте добро; всё остальное пустое. Поверьте взрослому человеку))". Подписчики поздравили знаменитость с днем рождения и поблагодарили за доброту.

Дмитрий Хрусталёв вместо подарков на свой день рождения попросил помочь детям

Напомним, что Дмитрий Хрусталёв является попечителем фонда, который помогает детям с черепно-мозговыми травмами, страдающим синдромом ДЦП, а также занимается реабилитацией младенцев, родившихся с осложнениями.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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