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В Приморье родители избили издевающегося над их детьми пятиклассника

В Приморье родители решили устроить самосуд над пятиклассником, который позволял себе издеваться над их детьми. По данным от прокуратуры региона, инцидент имел место в городе Большой Камень.
В Приморье родители избили издевающегося над их детьми пятиклассника

По предварительным сведениям, несколько родителей отвели учащегося пятого класса в школьный туалет, где избили его. Сведения о состоянии школьника к настоящему времени отсутствуют. В то же время причиной агрессии со стороны взрослых послужило то, что ребенок неоднократно донимал других детей, а они обращались в полицию и к руководству школы, требуя оградить “хулигана” от сверстников.

По сведениям от СМИ, пятиклассник в учебное заведение ходил с ножом, бил других учеников и портил их вещи. Кроме того, предполагается, что он серьезно травмировал девочку, которая впоследствии оказалась в медучреждении с подозрением на разрыв селезенки. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться прокуратуре Приморского края, по итогам проверки может утверждаться процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:06

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