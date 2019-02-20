В Приморье родители избили издевающегося над их детьми пятиклассника





По предварительным сведениям, несколько родителей отвели учащегося пятого класса в школьный туалет, где избили его. Сведения о состоянии школьника к настоящему времени отсутствуют. В то же время причиной агрессии со стороны взрослых послужило то, что ребенок неоднократно донимал других детей, а они обращались в полицию и к руководству школы, требуя оградить “хулигана” от сверстников.По сведениям от СМИ, пятиклассник в учебное заведение ходил с ножом, бил других учеников и портил их вещи. Кроме того, предполагается, что он серьезно травмировал девочку, которая впоследствии оказалась в медучреждении с подозрением на разрыв селезенки. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться прокуратуре Приморского края, по итогам проверки может утверждаться процессуальное решение.