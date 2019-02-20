Эксперт назвал условия победы России над НАТО и Японией в локальной войне





Константин Сивков, будучи доктором военных наук и специалистом по артиллерии и ракетам, рассказал, какие у России есть шансы против объединённых сил США и их союзников. По расчётам эксперта, члены НАТО и Япония обеспечат себя в случае локального конфликта 2-2,5 тысячами самолётов, 1,2-1,5 тыс. вертолётов и 500-600 беспилотниками. Также войска вооружат 1,5-2 тыс. крылатых ракет.Кампания может продлиться 2-3 недели либо больше двух месяцев, в зависимости от обстоятельств. Противник проведёт несколько наступательных операций с воздуха. Поскольку самая первая будет ключевой, России необходимо будет её сорвать и нанести как можно больше потерь. Такая мера заставит НАТО прекратить эскалацию.Стандартная операция ВНО будет идти 3-6 суток с 5-9 авиационными и ракетными ударами, включающими прорыв ПВО врага, ударный и доразведку. Из всех самолётов, по оценкам Сивкова, у НАТО будет 40-50% крылатых ракет. БПЛА и ложные цели в количестве 30-40% потенциальный противник использует для подавления ПВО и защиты авиации.Главной задачей РФ в локальном столкновении будет уничтожение важнейших объектов и срыв ВНО. На сегодняшний день российским воздушным силам необходимо больше самолётов для радиолокационного обнаружения, истребителей, и других видов транспорта.