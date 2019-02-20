АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Эксперт назвал условия победы России над НАТО и Японией в локальной войне

Эксперт РАРАН перечислил условия победы войск России над силами НАТО и Японией в локальной войне. Противостояние в третьей стране может быть выигрышным в случае получения превосходства в воздухе.
Эксперт назвал условия победы России над НАТО и Японией в локальной войне

Константин Сивков, будучи доктором военных наук и специалистом по артиллерии и ракетам, рассказал, какие у России есть шансы против объединённых сил США и их союзников. По расчётам эксперта, члены НАТО и Япония обеспечат себя в случае локального конфликта 2-2,5 тысячами самолётов, 1,2-1,5 тыс. вертолётов и 500-600 беспилотниками. Также войска вооружат 1,5-2 тыс. крылатых ракет.

Кампания может продлиться 2-3 недели либо больше двух месяцев, в зависимости от обстоятельств. Противник проведёт несколько наступательных операций с воздуха. Поскольку самая первая будет ключевой, России необходимо будет её сорвать и нанести как можно больше потерь. Такая мера заставит НАТО прекратить эскалацию.

Стандартная операция ВНО будет идти 3-6 суток с 5-9 авиационными и ракетными ударами, включающими прорыв ПВО врага, ударный и доразведку. Из всех самолётов, по оценкам Сивкова, у НАТО будет 40-50% крылатых ракет. БПЛА и ложные цели в количестве 30-40% потенциальный противник использует для подавления ПВО и защиты авиации.

Главной задачей РФ в локальном столкновении будет уничтожение важнейших объектов и срыв ВНО. На сегодняшний день российским воздушным силам необходимо больше самолётов для радиолокационного обнаружения, истребителей, и других видов транспорта.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталий Милонов прокомментировал слова
Эксперт назвал условия победы России
Уфолог обнаружил на снимках Марса руины
Светлана Лобода поддержала Нателлу
Медики: Появление диабета поможет
Ученые рассказали о последствиях
В Приморье родители избили
Михаил Боярский рассказал об интервью
На Аляске найдены останки самого
Россияне раскритиковали назвавшего 80%
Ученые раскрыли одну из древних тайн
Обнародован тизер готовящегося к выходу
Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия
Ликвидация свалок на острове Врангеля
Минобороны установит в России новейшие
Карл Лагерфельд завещал часть
Жителей пяти стран Европы напугал
Астрономы NASA обнаружили древнюю
Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели
Люди с деменцией меньше "витают в
Сыну актера Виктора Ракова удалили
Новый смартфон Realme 3 выйдет на рынок
Анастасия Волочкова признается в любви
Житель Южной Кореи из-за попытки
Ученые: Форма тела влияет на первое
Ради поддержки приюта для животных
Анфиса Чехова приняла душ Шарко в
Сын Децла рассказал о едва не убившем
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки”
Станислав Садальский поделился
Просмотреть все новости