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Медики: Появление диабета поможет предотвратить физическая активность после еды

Британские медики рассказали, что появление такого заболевания как сахарный диабет можно предотвратить. Для этого важно заниматься физической активностью после употребления еды, сообщает зарубежное издание Express.

Медики: Появление диабета поможет предотвратить физическая активность после еды

Сахарный диабет считается одной из наиболее распространенных патологий в мире. Причина появления заболевания – недостаточный уровень инсулина в организме, вырабатываемого поджелудочной железой. Риск развития недуга можно предотвратить с помощью регулярных прогулок или другой физической активности. Важно помнить, что эти процедуры должны осуществляться после еды.

По мнению специалистов, увеличение физической активности, поддержание здорового веса, сбалансированная пищевая диета могут снизить появление диабета на 40%. Активность после еды помогает клеткам организма поглощать энергию (сахара). Этот процесс – важная часть не медицинского влияния на состояние здоровья человека. Медики рекомендуют начинать с несложных упражнений: ходьбы или плавания.

Ограничение в продуктах питания должно касаться только соли и сахара. Большинство людей не знает, как проявляются первые симптомы опасного заболевания, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, если наблюдаются беспричинная потеря веса, частое мочеиспускание и хроническая усталость, заключили эксперты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:14

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