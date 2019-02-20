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Россияне раскритиковали назвавшего 80% людей “идиотами” Андрея Макаревича

Пользователи Сети подвергли критике Андрея Макаревича после его недавнего интервью. Во время общения с журналистами артист признался, что порядка 80% людей считает “идиотами”.
Россияне раскритиковали назвавшего 80% людей “идиотами” Андрея Макаревича

После заявления о 80% “идиотов” Андрей Макаревич подчеркнул, что это следует принять как данность. При этом себя к числу таковых артист не относит. В Сети юзеры посчитали высказывания музыканта об умственной неполноценности жителей планеты недопустимыми. Некоторые нашли в речах певца сходство с идеями нацистов, обвинив Макаревича в разжигании розни.

Тех, кто поддержал артиста, оказалось меньшинство, сообщает портал “Слово и Дело”. Часть интернет-аудитории заявила, что вместе со старостью к Андрею Макаревичу пришел “маразм”, другие же считают, что лучше бы музыкант занимался созданием нового творчества, а не брался обсуждать умственные способности населения Земли.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:56

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