На Аляске найдены останки самого северного сумчатого Земли





Учёные открыли самое северное сумчатое Unnuakomys hutchisoni, обитавшее на Аляске в позднем меловом периоде. Скелет животного палеонтологи воссоздали по зубам и некоторым плохо сохранившимся костям. Существо внешне напоминало опоссума и обладало выносливостью, живя далеко за Полярным кругом.69 млн лет назад полярная ночь на Аляске длилась 120 дней, когда температура держалась на отметке не больше 6 градусов Цельсия. Unnuakomys hutchisoni должен был отлично адаптироваться к темноте и мог жить даже под землёй, охотясь на насекомых.По словам учёных, находка раздвигает климатические границы обитания сумчатых. Они, как и другие мелкие млекопитающие, смогли выжить после природного катаклизма 66 млн лет назад. Изменение температурных процессов на Земле убило динозавров, однако другие виды адаптировались и стали предками современных особей.Исследователи хотят выяснить стратегии выживания сумчатых и прочих животных. Отметим, что на Аляске обитало много редких видов, например, "утконосые" динозавры и тираннозавры.