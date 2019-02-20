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На Аляске найдены останки самого северного сумчатого Земли

На Аляске палеонтологами найдены части скелета самого северного сумчатого животного Земли. Вид пережил ледниковый период и выживал полярными ночами.
На Аляске найдены останки самого северного сумчатого Земли

Учёные открыли самое северное сумчатое Unnuakomys hutchisoni, обитавшее на Аляске в позднем меловом периоде. Скелет животного палеонтологи воссоздали по зубам и некоторым плохо сохранившимся костям. Существо внешне напоминало опоссума и обладало выносливостью, живя далеко за Полярным кругом.

69 млн лет назад полярная ночь на Аляске длилась 120 дней, когда температура держалась на отметке не больше 6 градусов Цельсия. Unnuakomys hutchisoni должен был отлично адаптироваться к темноте и мог жить даже под землёй, охотясь на насекомых.

По словам учёных, находка раздвигает климатические границы обитания сумчатых. Они, как и другие мелкие млекопитающие, смогли выжить после природного катаклизма 66 млн лет назад. Изменение температурных процессов на Земле убило динозавров, однако другие виды адаптировались и стали предками современных особей.

Исследователи хотят выяснить стратегии выживания сумчатых и прочих животных. Отметим, что на Аляске обитало много редких видов, например, "утконосые" динозавры и тираннозавры.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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