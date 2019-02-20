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Обнародован тизер готовящегося к выходу смартфона Lenovo Z5 Pro

Ожидаемый потребителями смартфон Lenovo Z5 Pro будет показан на выставке MWC 2019, но и на данный момент о его параметрах известно кране мало. Разработчики, тем не менее, показали тизер новинки без всяческих подробностей.
Обнародован тизер готовящегося к выходу смартфона Lenovo Z5 Pro

Несмотря на новый снимок, аналитики узнали немногое из того, чем будет оснащен смартфон. Судя по имеющейся информации, сканер отпечатков пальцев будет находиться под дисплеем. Lenovo Z5 Pro получит также опцию беспроводной зарядки, которая во многих случаях устанавливается в премиум-телефонах. Обо всех параметрах новой модели поклонники смогут узнать только на MWC 2019.

Предшественник обсуждаемой модели оснащен платформой Qualcomm Snapdragon 710 с 6 Гб оперативной памяти. Он больше напоминает слайдер с дисплеем на 6,39 дюймов и AMOLED-экраном со сканером отпечатков пальцев. Объем батареи равен 3350 мАч, а в роли задней сдвоенной камеры выступает датчик 16+24 Мп, позволяющий делать изображения высокого качества.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:46

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