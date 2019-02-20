Ученые раскрыли одну из древних тайн происхождения гигантских камней Стоунхенджа





Археологи провели исследование на холмах Пресели, расположенных на территории Пембрукшира в Западном Уэльсе. Они находятся в 289 км от легендарного памятника. В ходе работ удалось выяснить: одно из предполагаемых месторождений состоит из колонн долерита, сформировавшихся естественным путем. По сравнению с древнеегипетскими обелисками, их можно легко извлечь из скалы с помощью аргиллитовых клиньев, которые вбивали в стыки между монолитами.Были обнаружены также рукотворные и каменные платформы возле карьеров. Каждая из них заканчивалась обрывом, чья высота составляла до одного метра. Это помогло понять: неизвестные архитекторы опускали камни на платформы и перемещали их в деревянные сани для доставки на место строительства.На одной из находок специалисты нашли части древесного угля, время использования которого - 3000 лет до нашей эры. По мнению экспертов, Стоунхендж представлял из себя круг, состоящий из одних голубых камней, которые находились в лунках Обри (ямах, расположенных с внешней стороны). Касательно гигантских сарсеновых монолитов известно, что они были привезены через 500 лет, а пять камней удивительного строения были добыты, вероятно, в Карн Гедок, расположенном в 300 км от Стоунхенджа. Здесь располагалась каменоломня с голубыми камнями, сделали вывод ученые.