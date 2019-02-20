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Ученые раскрыли одну из древних тайн происхождения гигантских камней Стоунхенджа

Научные сотрудники из Университета колледжа Лондона смогли раскрыть одну из тайн происхождения гигантских камней знаменитого Стоунхенджа. Для этого ученым пришлось изучить карьер, где могли добываться голубые камни и узнать, как именно древним строителям удавалось осуществлять добычу материала, пишет EurekAlert!.

Ученые раскрыли одну из древних тайн происхождения гигантских камней Стоунхенджа

Археологи провели исследование на холмах Пресели, расположенных на территории Пембрукшира в Западном Уэльсе. Они находятся в 289 км от легендарного памятника. В ходе работ удалось выяснить: одно из предполагаемых месторождений состоит из колонн долерита, сформировавшихся естественным путем. По сравнению с древнеегипетскими обелисками, их можно легко извлечь из скалы с помощью аргиллитовых клиньев, которые вбивали в стыки между монолитами.

Были обнаружены также рукотворные и каменные платформы возле карьеров. Каждая из них заканчивалась обрывом, чья высота составляла до одного метра. Это помогло понять: неизвестные архитекторы опускали камни на платформы и перемещали их в деревянные сани для доставки на место строительства.
Ученые раскрыли одну из древних тайн происхождения гигантских камней Стоунхенджа

На одной из находок специалисты нашли части древесного угля, время использования которого - 3000 лет до нашей эры. По мнению экспертов, Стоунхендж представлял из себя круг, состоящий из одних голубых камней, которые находились в лунках Обри (ямах, расположенных с внешней стороны). Касательно гигантских сарсеновых монолитов известно, что они были привезены через 500 лет, а пять камней удивительного строения были добыты, вероятно, в Карн Гедок, расположенном в 300 км от Стоунхенджа. Здесь располагалась каменоломня с голубыми камнями, сделали вывод ученые.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:53

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