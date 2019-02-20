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Карл Лагерфельд завещал часть наследства своей кошке

Перед смертью немецкий модельер Карл Лагерфельд завещал часть нажитого имущества своей домашней кошке. Никого из наследников он не оставил, так как никогда не был женат, и не имел детей.

Карл Лагерфельд завещал часть наследства своей кошке

Лагерфельд любил кошку и был сильно привязан к ней. Неоднократно питомец принимал участие в рекламных съемках своего владельца, а от ее имени даже была написана книга. Помимо того, у Шупетт имеются личные аккаунты в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram, также на питомца ранее оформили счет в банке. Фанаты Карла Лагерфельда выражают животному в данных профилях сочувствие в связи со смертью ее хозяина.

Модельер умер 19 февраля. Причиной его смерти, как предполагается, является онкология. Многие знаменитости, знавшие дизайнера, скорбят по случаю его кончины. Лагерфельд начал карьеру в модельном бизнесе еще в 50-х, и за все это время, по некоторым данным, заработал около 200 миллионов долларов. При жизни он сотрудничал с многими компаниями,производящими одежду, а также одно время являлся журналистом и главным редактором некоторых французских изданий.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:17

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