Карл Лагерфельд завещал часть наследства своей кошке





Лагерфельд любил кошку и был сильно привязан к ней. Неоднократно питомец принимал участие в рекламных съемках своего владельца, а от ее имени даже была написана книга. Помимо того, у Шупетт имеются личные аккаунты в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram, также на питомца ранее оформили счет в банке. Фанаты Карла Лагерфельда выражают животному в данных профилях сочувствие в связи со смертью ее хозяина.Модельер умер 19 февраля. Причиной его смерти, как предполагается, является онкология. Многие знаменитости, знавшие дизайнера, скорбят по случаю его кончины. Лагерфельд начал карьеру в модельном бизнесе еще в 50-х, и за все это время, по некоторым данным, заработал около 200 миллионов долларов. При жизни он сотрудничал с многими компаниями,производящими одежду, а также одно время являлся журналистом и главным редактором некоторых французских изданий.