Ликвидация свалок на острове Врангеля снизила число конфликтных ситуаций с белыми медведями





Александр Груздев, который является директор заповедной зоны на острове Врангеля пояснил, что на данной территории 9 февраля был введен десятидневный режим чрезвычайной ситуации. Произошло это из-за появления белых медведей в некоторых населенных пунктов Новой Земли. В некоторых поселках было замечено около 53 животных, которые вели себя довольно агрессивно и проникали в различные помещения. Специалисты уверяют, что активность хищников в населённых пунктах повысилась из-за изменения климата и свалки пищевых отходов, которые и привлекают белых медведей. Отмечается, что самое большое количество хищников на острове Врангеля было зафиксировано в 2017 году, их было около 690 особей.После того, как славки были ликвидированы белые медведи на долго не остаются в этих местах. По этой причине неприятных ситуаций с данными животными на острове Врангеля стало намного меньше.