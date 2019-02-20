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Ликвидация свалок на острове Врангеля снизила число конфликтных ситуаций с белыми медведями

Свалки на острове Врангеля являются ключевой причиной большого скопления белых медведей в одном месте. Но сейчас ликвидация данных отходов снизила число конфликтных ситуаций с хищными животными.

Ликвидация свалок на острове Врангеля снизила число конфликтных ситуаций с белыми медведями

Александр Груздев, который является директор заповедной зоны на острове Врангеля пояснил, что на данной территории 9 февраля был введен десятидневный режим чрезвычайной ситуации. Произошло это из-за появления белых медведей в некоторых населенных пунктов Новой Земли. В некоторых поселках было замечено около 53 животных, которые вели себя довольно агрессивно и проникали в различные помещения. Специалисты уверяют, что активность хищников в населённых пунктах повысилась из-за изменения климата и свалки пищевых отходов, которые и привлекают белых медведей. Отмечается, что самое большое количество хищников на острове Врангеля было зафиксировано в 2017 году, их было около 690 особей.

После того, как славки были ликвидированы белые медведи на долго не остаются в этих местах. По этой причине неприятных ситуаций с данными животными на острове Врангеля стало намного меньше.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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