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Жителей пяти стран Европы напугал пролетевший в небе огненный шар

Жители сразу пяти стран Европы оказались напуганы загадочным огненным шаром, замеченным в небе. Впервые сообщения о странном объекте начали появляться еще 15 февраля.
Жителей пяти стран Европы напугал пролетевший в небе огненный шар

Изначально на странную “комету” пожаловались жители нескольких регионов Великобритании. В тот же период напоминающий огненный шар объект начали замечать граждане Франции, Германии, а также таких европейских государств, как Бельгия и Нидерланды. По утверждениям иностранных СМИ, “шар” словно ударился об атмосферу Земли, набрав скорость до 260 км/ч, именно поэтому он взорвался и впоследствии стал “огненным”.

Зафиксировать перемещения огненного шара удалось сразу нескольким камерам, однако у ученых пока нет объяснений ситуации. Метеорологи же пытаются успокоить граждан, отмечая, что объект напоминает собой обычный метеор, не представляющий какой-либо опасности для людей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:14

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