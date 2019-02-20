Жителей пяти стран Европы напугал пролетевший в небе огненный шар





Изначально на странную “комету” пожаловались жители нескольких регионов Великобритании. В тот же период напоминающий огненный шар объект начали замечать граждане Франции, Германии, а также таких европейских государств, как Бельгия и Нидерланды. По утверждениям иностранных СМИ, “шар” словно ударился об атмосферу Земли, набрав скорость до 260 км/ч, именно поэтому он взорвался и впоследствии стал “огненным”.Зафиксировать перемещения огненного шара удалось сразу нескольким камерам, однако у ученых пока нет объяснений ситуации. Метеорологи же пытаются успокоить граждан, отмечая, что объект напоминает собой обычный метеор, не представляющий какой-либо опасности для людей.