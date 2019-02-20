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NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
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Астрономы NASA обнаружили древнюю умирающую звезду с кольцами

Астрономам NASA в ходе исследований удалось обнаружить древнюю звезду, которая находится на заключительной стадии своего существования. Особенность светила заключается в наличии у него колец.
Астрономы NASA обнаружили древнюю умирающую звезду с кольцами

Исследования звезды продолжались долгие годы посредством современных телескопов, объект получил название J0207 (LSPM J0207 + 3331). По своим размером светило сопоставимо с Землей, а расположено оно примерно в 145 световых годах от планеты. По предположениям научных работников, у умирающей звезды имеются два диска из пыльного материала.

Чаще всего вокруг такого рода небесных тел образуются пыльные диски, они обусловлены тем, что гравитационное притяжение светила привлекает астероиды и кометы. По мере приближения последних гравитация “солнца” разрывает их на куски, а те, в свою очередь, неизменно вращаются вокруг тела. Обычно подобные белые карлики не удерживают пыльные диски, поскольку медленными темпами весь материал падает непосредственно в звезду. Такая ситуация вызывает у ученых дополнительные вопросы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:07

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