Астрономы NASA обнаружили древнюю умирающую звезду с кольцами





Исследования звезды продолжались долгие годы посредством современных телескопов, объект получил название J0207 (LSPM J0207 + 3331). По своим размером светило сопоставимо с Землей, а расположено оно примерно в 145 световых годах от планеты. По предположениям научных работников, у умирающей звезды имеются два диска из пыльного материала.Чаще всего вокруг такого рода небесных тел образуются пыльные диски, они обусловлены тем, что гравитационное притяжение светила привлекает астероиды и кометы. По мере приближения последних гравитация “солнца” разрывает их на куски, а те, в свою очередь, неизменно вращаются вокруг тела. Обычно подобные белые карлики не удерживают пыльные диски, поскольку медленными темпами весь материал падает непосредственно в звезду. Такая ситуация вызывает у ученых дополнительные вопросы.