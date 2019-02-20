Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели обезьян и огромных белок





Древние кости, принадлежавшие человеку, найдены в пещере, и они относятся к периоду позднего палеолита. Тогда в тропиках не обитали животные, на которых охотились люди данного периода в Африке, поэтому древние жители Шри-Ланки могли применять другую тактику для добычи пропитания. Какую именно, и что они ели, выяснила группа ученых из Германии, США и иных стран.Изучив более 14 тысяч останков животных на дне пещеры, специалисты определили их групповую принадлежность. Например, птицы и ящерицы могли жить в этой пещере, а лягушки и грызуны становились добычей крупных хищников. При этом обожженные кости огромных белок и обезьян говорят о том, что их умертвил именно древний человек.Палеонтологов заинтересовал вопрос, каким образом гомо сапиенс охотился на этих существ. В ходе раскопок они нашли заточенные кости, схожие с привычными наконечниками. Это натолкнуло экспертов на мысль, что древние жители Земли метали такие орудия в животных, обитавших на деревьях, и поедали их плоть, а кости применяли для изготовления оружия.