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Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели обезьян и огромных белок

Люди в древности могли охотиться на обезьян и сбивать палками гигантских белок с деревьев. Об этом свидетельствуют итоги исследования пещеры на Шри-Ланке.
Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели обезьян и огромных белок

Древние кости, принадлежавшие человеку, найдены в пещере, и они относятся к периоду позднего палеолита. Тогда в тропиках не обитали животные, на которых охотились люди данного периода в Африке, поэтому древние жители Шри-Ланки могли применять другую тактику для добычи пропитания. Какую именно, и что они ели, выяснила группа ученых из Германии, США и иных стран.

Изучив более 14 тысяч останков животных на дне пещеры, специалисты определили их групповую принадлежность. Например, птицы и ящерицы могли жить в этой пещере, а лягушки и грызуны становились добычей крупных хищников. При этом обожженные кости огромных белок и обезьян говорят о том, что их умертвил именно древний человек.

Палеонтологов заинтересовал вопрос, каким образом гомо сапиенс охотился на этих существ. В ходе раскопок они нашли заточенные кости, схожие с привычными наконечниками. Это натолкнуло экспертов на мысль, что древние жители Земли метали такие орудия в животных, обитавших на деревьях, и поедали их плоть, а кости применяли для изготовления оружия.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:04

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