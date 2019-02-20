Сыну актера Виктора Ракова удалили почку и селезенку





Сын Виктора Ракова слабое здоровье имел с самого детства, сперва ему удалили одну из почек. Когда Борису было всего три года, у него случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего потребовалась трепанация черепа. Уже в подростковом возрасте во время конфликта со сверстником мальчик получил несколько ударов в живот, после чего ребенку удалили еще и селезенку.Винит в происходящем Виктор Раков “злой рок”, считая, что тот преследует его семью после измены со стороны Ольги Илюхиной. В какой-то момента женщина пришла к актеру и заявила о влюбленности в другого, но семейного счастья она с ним не нашла. Схожий финал ожидал и несколько ее следующих отношений. Сейчас Раков со своей второй женой всячески старается помочь Борису справиться с проблемами.