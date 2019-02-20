АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Сыну актера Виктора Ракова удалили почку и селезенку

Сын отечественного актера Виктора Ракова Борис перенес операцию, в рамках которой ему удалили почки и селезенку. Родился ребенок в браке с экс-супругой артиста Ольгой Илюхиной.
Сыну актера Виктора Ракова удалили почку и селезенку

Сын Виктора Ракова слабое здоровье имел с самого детства, сперва ему удалили одну из почек. Когда Борису было всего три года, у него случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего потребовалась трепанация черепа. Уже в подростковом возрасте во время конфликта со сверстником мальчик получил несколько ударов в живот, после чего ребенку удалили еще и селезенку.
Сыну актера Виктора Ракова удалили почку и селезенку

Винит в происходящем Виктор Раков “злой рок”, считая, что тот преследует его семью после измены со стороны Ольги Илюхиной. В какой-то момента женщина пришла к актеру и заявила о влюбленности в другого, но семейного счастья она с ним не нашла. Схожий финал ожидал и несколько ее следующих отношений. Сейчас Раков со своей второй женой всячески старается помочь Борису справиться с проблемами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели
Люди с деменцией меньше "витают в
Сыну актера Виктора Ракова удалили
Новый смартфон Realme 3 выйдет на рынок
Анастасия Волочкова признается в любви
Житель Южной Кореи из-за попытки
Ученые: Форма тела влияет на первое
Ради поддержки приюта для животных
Анфиса Чехова приняла душ Шарко в
Сын Децла рассказал о едва не убившем
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки”
Станислав Садальский поделился
«Моя жизнь, мое сокровище»: Экс-звезда
Алла Пугачева планирует отметить
Дана Борисова помирилась с экс-супругом
Ученые: Животный мир на Земле не
Актриса Анна Банщикова поделилась
Дима Билан оставил неоднозначный
Настя Ивлеева призналась, что ей
Лера Кудрявцева ведет Instagram-аккаунт
Алексей Воробьев сыграл роль хиппи в
Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов
На Украине призвали отказаться от
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку
Хибла Герзмава продемонстрировала
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили
Муж певицы Пинк показал езду
Актриса Екатерина Маликова заявила в
В BMW назвали автомобили для премьеры
NASA привлекло ученых к поиску
Просмотреть все новости