Новый смартфон Realme 3 выйдет на рынок в марте





Oppo Realme 3 является преемником второй версии этой модели, вышедшей на мобильный рынок в начале осени. На протяжении двух месяцев дилерам удалось реализовать больше двух миллионов смартфонов. Realme позиционируется как новый бренд, и он уже с успехом смог зарекомендовать себя на индийском рынке благодаря хорошей стоимости. К слову, предстоящая новинка вначале будет продаваться именно в Индии.Достверные технические особенности Oppo Realme 3 будут известны ближе к дате выхода, но уже сейчас имеются некоторые сведения касательно «начинки» аппарата. Так, объем оперативной памяти устройства составит 4 Гб, внедренной: 64 Гб. Размер диагонали экрана равен 6,3 дюймам, объем аккумулятора порадует индийских потребителей показателем в 4000 мАч, а функционировать смартфон станет на двухъядерном процессоре Quad core. Цена Realme 3: почти 15 000 рублей в перерасчете на российскую валюту.