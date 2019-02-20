Ученые: Форма тела влияет на первое впечатление о человеке





В исследовании приняли участие 76 добровольцев, которых набрали из числа учащихся в Техасском университете Далласа. В ходе эксперимента студентам необходимо было изучить 140 тел (равное количество мужских и женских) на компьютере, смоделированных специальной программой. Все они находились в разных позах, их создали с несколькими лицами с помощью линейной модели. Задачей добровольцев стало определение черт характера изображенных личностей. Студентам было необходимо поделить модели на пять групп, которые содержали шесть характеристик: три отрицательные и три положительные.Проанализировав результаты ученые пришли к выводу, что отрицательных характеристик удостоились полные тела, а позитивных – худые.Полные модели получили такие черты, как лень, неорганизованность, небрежность. Стройные фигуры были оценены, как осторожные и дисциплинированные.