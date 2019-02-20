Сын Децла рассказал о едва не убившем его мать сердечном приступе

"Если Супер хочет снять фильм, снимай на свои деньги. Я чуть не остался сиротой, это серьёзно!", - пишет Толмацкий.

На своей странице в Instagram Антоний Толмацкий признался, что его мать могла умереть, если бы вовремя не остановила сердечный приступ. У неё резко поднялось давление, однако справиться с ним помогли таблетки. До этого сын Децла призвал поклонников рэпера не давать деньги Роману Суперу на запланированный им документальный фильм.Чтобы снять картину, режиссёру необходимо 3,5 миллиона рублей, из которых он успел собрать больше полумиллиона. До этого Супер брал у Децла интервью, однако его результатами последний остался недоволен.Никаких других данных о рэп-исполнителе, по мнению Антония Толмацкого, у журналиста нет. Не предоставит актуальной информации и отец Децла, весь родственники не общались на протяжении 15 лет.Сам 13-летний Толмацкий с матерью настроены настроены против Супера и его проекта. Сын музыканта напомнил ему, что в своё время Децл не просил у поклонников денег на собственные программы.