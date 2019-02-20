Анфиса Чехова приняла душ Шарко в престижной больнице

С большой пользой для тела и души ведущая провела время в клинике, где решилась на душ Шарко. Свои купальники Анфиса Чехова оставила дома, поэтому для водных процедур приобрела новый. Медики лечебного учреждения оказались в восторге от здоровья отечественной знаменитости, похвалив ее за это.В Instagram Чехова прокомментировала восхищение врачей. Все дело в перемене отношения к себе о своему состоянию. Автор поста призналась, что сумела разобраться с «мозгами, гормонами и питанием», она вылечила ряд хронических болезней, благодаря чему приобрела иммунитет к новым недугам.Восхищенные подписчики пожелали ведущей отменного здоровья и отдыха, отметив, что недельная терапия в больнице, где находилась звезда, стоит не менее 350 000 рублей, но эти деньги были потрачены не зря.