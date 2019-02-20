Станислав Садальский поделился “постельным снимком” с Татьяной Васильевой

На обнародованном кадре Садальский и Васильева лежат под одеялом в одежде, глядя на друг друга с опаской. У шоумена при этом расстегнута рубашка, а над губой нарисованы усы. В подписи к публикации ее автор привел вырезку из интервью актрисы, которое она давала одному из воронежских изданий о Садальском. Знаменитость заявляет, что ей на актера “все равно”, потому что он ее научил не обижаться. К Васильевой артист относился, как к “товарищу”, а ей это не нравилось.Вспомнила знаменитость и о том, что неоднократно приходила на помощь к Садальскому, хотя в какой-то момент между ними произошел разлад и коллега стал слишком эгоистичным. В прошлом, признается в интервью Татьяна Васильева, для нее шоумен был очень близким человеком, а теперь “как-то нет”.