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Станислав Садальский поделился “постельным снимком” с Татьяной Васильевой

Отечественный шоумен Станислав Садальский поделился с поклонниками “постельным снимком”, где он позирует с актрисой Татьяной Васильевой. Соответствующий пост оказался обнародован в профиле артиста в сети Instagram.
Станислав Садальский поделился “постельным снимком” с Татьяной Васильевой

На обнародованном кадре Садальский и Васильева лежат под одеялом в одежде, глядя на друг друга с опаской. У шоумена при этом расстегнута рубашка, а над губой нарисованы усы. В подписи к публикации ее автор привел вырезку из интервью актрисы, которое она давала одному из воронежских изданий о Садальском. Знаменитость заявляет, что ей на актера “все равно”, потому что он ее научил не обижаться. К Васильевой артист относился, как к “товарищу”, а ей это не нравилось.

Вспомнила знаменитость и о том, что неоднократно приходила на помощь к Садальскому, хотя в какой-то момент между ними произошел разлад и коллега стал слишком эгоистичным. В прошлом, признается в интервью Татьяна Васильева, для нее шоумен был очень близким человеком, а теперь “как-то нет”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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