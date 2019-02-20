Дана Борисова помирилась с экс-супругом





Информация, которая дошла до общественности о драке знаменитости с ее дочерью Полиной, по словам звезды, выдумка недоброжелателей. Она заявила о том, что не имеет сложностей в воспитании наследницы. Дана Борисова рассказала журналистам, что смогла наладить отношения не только с Полиной, но и с бывшим мужем. Им удалось встретиться в приятной обстановке, обсудить все конфликты, которые были между ними, и принять решения, касающиеся воспитания совместного ребенка.Теледива уверена: Полина пришла в восторг, когда увидела, что ее родители могут спокойно общаться. Знаменитость считает, что 11-летняя наследница не перестает надеяться, что мама с папой снова будут вместе.Дана Борисова призналась, что дочь не желает видеть возле матери новых мужчин, и не скрывает этого. Телеведущая заверила представителей СМИ, что желание дочери для нее самое главное.