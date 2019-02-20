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Ученые: Животный мир на Земле не менялся за 60 миллионов лет после гибели динозавров

Животный мир на Земле не изменился после гибели динозавров. Событие произошло 60 миллионов лет назад, при этом количество биологических видов становилось то больше, то, наоборот, меньше на планете, как считают ученые из Великобритании.
Ученые: Животный мир на Земле не менялся за 60 миллионов лет после гибели динозавров

Научные сотрудники Университета Бирмингема вместе со своими коллегами-палеонтологами и биологами изучили окаменелости, собранные за последние две сотни лет. Особенный интерес для них являли наземные позвоночные: самое первое появление данной группы определили 400 миллионов лет назад. В процессе работы эксперты поняли, что средняя численность видов животных не становилась больше на протяжении последующих десятков миллионов лет, когда весь мир эволюционировал.

Авторы исследования заявили, что многие нынешние ученые часто считают, что биоразнообразие увеличивается хаотично в течение многих лет, а текущее разнообразие заметно выигрывает в сравнении с прошедшим. Последние итоги исследований говорят о другом: число позвоночных становится меньше в течение продолжительных периодов времени, и задача биологов: выяснить причины.

Оставшееся на прежнем уровне разнообразие свидетельствует о том, что участки земли и пища, крайне необходимые для жизни животных, ограничены. В случае борьбы за такие ресурсы может приостановиться дальнейшее попадание особей в экосистему со сбережением гармонии между временем формирования новых видов, их вымиранием, и интенсивностью всех этих процессов. При этом с масштабным исчезновением представителей фауны по определенным причинам, разнообразие может расширяться бешеными темпами, после чего далее прогнозируются продолжительные раунды стагнации.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:37

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