Дима Билан оставил неоднозначный комментарий под романтическим постом Яны Рудковской

Несколько дней назад Яна Рудковская разместила на странице в Instagram фото, где она позирует с Евгением Плющенко, будучи облаченной в свадебное платье. Архивным кадром продюсер поздравила фолловеров с Днем святого Валентина, а комментарии оказались преимущественно положительными. При этом пользователи не поняли отзыва Димы Билана, который написал, что ему как-то приходилось сосать молоко из груди недавно ощенившейся собаки, и это было “круто”, а не то, что пишет автор публикации.Некоторые пользователи допустили, что между Димой Биланом и Яной Рудковской все не так хорошо, как кажется. В СМИ же предполагают, что артист участвовал в шоу Comment Out, где необходимо оставить под постом знаменитости недоброжелательный комментарий.