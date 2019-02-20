Дима Билан оставил неоднозначный комментарий под романтическим постом Яны Рудковской
Дима Билан озадачил поклонников едким комментарием, который он оставил под романтическим постом Яны Рудковской. Фолловеры не могут понять, что пытался сказать своей реакцией исполнитель.
Несколько дней назад Яна Рудковская разместила на странице в Instagram фото, где она позирует с Евгением Плющенко, будучи облаченной в свадебное платье. Архивным кадром продюсер поздравила фолловеров с Днем святого Валентина, а комментарии оказались преимущественно положительными. При этом пользователи не поняли отзыва Димы Билана, который написал, что ему как-то приходилось сосать молоко из груди недавно ощенившейся собаки, и это было “круто”, а не то, что пишет автор публикации.
Некоторые пользователи допустили, что между Димой Биланом и Яной Рудковской все не так хорошо, как кажется. В СМИ же предполагают, что артист участвовал в шоу Comment Out, где необходимо оставить под постом знаменитости недоброжелательный комментарий.
Несколько дней назад Яна Рудковская разместила на странице в Instagram фото, где она позирует с Евгением Плющенко, будучи облаченной в свадебное платье. Архивным кадром продюсер поздравила фолловеров с Днем святого Валентина, а комментарии оказались преимущественно положительными. При этом пользователи не поняли отзыва Димы Билана, который написал, что ему как-то приходилось сосать молоко из груди недавно ощенившейся собаки, и это было “круто”, а не то, что пишет автор публикации.
Некоторые пользователи допустили, что между Димой Биланом и Яной Рудковской все не так хорошо, как кажется. В СМИ же предполагают, что артист участвовал в шоу Comment Out, где необходимо оставить под постом знаменитости недоброжелательный комментарий.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:24