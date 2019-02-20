Настя Ивлеева призналась, что ей плевать на “дураков и завистников”

Настя Ивлеева призналась, что опыт актрисы для нее стал непривычным, она по-прежнему очень волнуется, надеясь, что понравится зрителю. Ведущая “Орла и Решки” признается, что в последнее время ей поступало немало предложений сняться в кино, однако большую часть она отметала из-за отсутствия актерского образования или несоответствия характера героинь ее собственному.Настя Ивлеева рассказала, что после ее решения попробовать себя в роли актрисы вокруг появилось много недоброжелателей, но она не обращает внимания на слова критиков и завистников. Знаменитость не намерена пытаться сыграть Анну Каренину, берясь лишь за то, что, по ее мнению, осилит. По словам звезды, пока люди обсуждают ее за спиной, она просто хочет заниматься любимым делом.