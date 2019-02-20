Лера Кудрявцева ведет Instagram-аккаунт своего домашнего кота

Ведущая российского телевидения оказалась тем человеком, который любит заводить для домашних животных персональные страницы в социальных сетях. Так она поступила с котом Фофаном: у животного имеется личный аккаунт в Instagram, куда звезда выкладывать различные кадры, связанные с жизнью ее любимого питомца. Бытом кота интересуется 20 000 подписчиков, именно столько людей подписаны на его блог.Опубликовав фотографию Фофана в соцсети Лера Кудрявцева заявила фанатам о существовании профиля животного в Интернете и предложила подписчикам обсуждать все моменты, связанные с ее любимцем. На снимке питомец выглядит довольно неулыбчивым, грозно смотря на камеру, запечатлевшую его, но многие фолловеры ведущие пришли к выводу, что любимец кумира очаровательный, и ему стоит иметь приватный аккаунт, дабы и другие люди могли любоваться им.