Алексей Воробьев сыграл роль хиппи в мюзикле «Приключения»
Знаменитый российский певец и актер Алексей Воробьев исполнил роль хиппи в итальянском мюзикле «Приключения». Картина появилась на экранах 14 февраля в День святого Валентина.
Фильм основан на произведениях поэта-песенника Джулио Рапетти Моголя. Он написал одни из самых популярных песен таким исполнителям, как Адриано Челентано и Джанни Моранди. Кинокартина «Приключения» - это романтическая история. Она рассказывает о влюбленных, которым не дает быть вмести один из представителей итальянских хиппи. Именно его и сыграл Алексей Воробьев.
Знаменитость рассказал представителям издания «Комсомольская правда»: режиссер картины Марко Даниэль не подозревал о том, что певец приехал из России. Актера для этой роли искали из США. Главным условием было, чтобы он умел петь на итальянском языке.
Артист признается, что его друзья были в восторге, когда узнали, что он начал сотрудничать с такими мировыми знаменитостями, как Могол и хореографом Лукой Томмассини.
Фильм основан на произведениях поэта-песенника Джулио Рапетти Моголя. Он написал одни из самых популярных песен таким исполнителям, как Адриано Челентано и Джанни Моранди. Кинокартина «Приключения» - это романтическая история. Она рассказывает о влюбленных, которым не дает быть вмести один из представителей итальянских хиппи. Именно его и сыграл Алексей Воробьев.
Знаменитость рассказал представителям издания «Комсомольская правда»: режиссер картины Марко Даниэль не подозревал о том, что певец приехал из России. Актера для этой роли искали из США. Главным условием было, чтобы он умел петь на итальянском языке.
Артист признается, что его друзья были в восторге, когда узнали, что он начал сотрудничать с такими мировыми знаменитостями, как Могол и хореографом Лукой Томмассини.
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:03