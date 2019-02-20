На Украине призвали отказаться от участия в «Евровидении» из-за РФ





Украинский вице-премьер считает, что те певцы, которые активно дают концерты на территории России, и планирует делать это дальше, не должны быть лицом Украины на известном песенном конкурсе. Политик высказал убеждение в личном Twitter-аккаунте, что если встает выбор между такими исполнителями и поездкой на «Евровидение», то в таком случае вообще не стоит туда ехать. Не забыл Кириленко в собственной записи упомянуть и «российскую агрессию», которая якобы и является причиной таких заявлений.В финал украинского отбора на песенный конкурс прошла певица с российским паспортом Юлия Юрина являющаяся участнице коллектива YUKO. Помимо нее «Евровидение» может представлять MARUV (она же Анна Корсун), которая порадует своими шоу жителей Москвы и Петербурга в апреле.