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На Украине призвали отказаться от участия в «Евровидении» из-за РФ

Украину не должен представлять на «Евровидении» артист, регулярно гастролирующий в РФ. По мнению политика Вячеслава Кириленко, в таком случае вообще не надо участвовать в этом мероприятии.
На Украине призвали отказаться от участия в «Евровидении» из-за РФ

Украинский вице-премьер считает, что те певцы, которые активно дают концерты на территории России, и планирует делать это дальше, не должны быть лицом Украины на известном песенном конкурсе. Политик высказал убеждение в личном Twitter-аккаунте, что если встает выбор между такими исполнителями и поездкой на «Евровидение», то в таком случае вообще не стоит туда ехать. Не забыл Кириленко в собственной записи упомянуть и «российскую агрессию», которая якобы и является причиной таких заявлений.

В финал украинского отбора на песенный конкурс прошла певица с российским паспортом Юлия Юрина являющаяся участнице коллектива YUKO. Помимо нее «Евровидение» может представлять MARUV (она же Анна Корсун), которая порадует своими шоу жителей Москвы и Петербурга в апреле.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55

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