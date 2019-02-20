АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

Бывший гражданский супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков позволил себе поднять руку на дочь отечественной актрисы Анну. Об этом последняя рассказала во время посещения студии шоу “Прямой эфир”.
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

Отчим Анны Шукшиной тоже побывал на шоу, где заявил, что продажа квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежавшей Лидии Федосеевой-Шукшиной, являлась спланированной. Якобы Мария Шукшина и ее дочь избавились от жилплощади, поделив прибыль. Обидно мужчине за то, что были ущемлены права его сыновей, рожденных в браке с актрисой, поскольку мальчики тоже были там прописаны. В то же время Анна Шукшина призывает зрителей не верить бывшему отчиму, отмечая, что в 2009 году он позволял себе поднимать на нее руку.
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

Кроме того, по утверждениям дочери Марии Шукшиной, Борис Вишняков предлагал ей делать снимки в неглиже, а из сейфа актрисы неоднократно похищал деньги. Сам отчим заявил, что однажды действительно дал падчерице пощечину, за что извинился перед ней в студии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Анна Банщикова поделилась
Дима Билан оставил неоднозначный
Настя Ивлеева призналась, что ей
Лера Кудрявцева ведет Instagram-аккаунт
Алексей Воробьев сыграл роль хиппи в
Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов
На Украине призвали отказаться от
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку
Хибла Герзмава продемонстрировала
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили
Муж певицы Пинк показал езду
Актриса Екатерина Маликова заявила в
В BMW назвали автомобили для премьеры
NASA привлекло ученых к поиску
Пчелы предпочитают поворачивать направо
Ани Лорак опубликовала в Instagram
Российские ученые описали девять новых
Ученые: В каменном веке около 10000 лет
На создание теории относительности
Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки
В музее Лондона покажут примитивное
Эксперты назвали самые продаваемые
Дочь Синди Кроуфорд состоит в
Гинеколог рассказала о опасности
Считавшая себя девственницей китаянка
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Просмотреть все новости