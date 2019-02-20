Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну





Отчим Анны Шукшиной тоже побывал на шоу, где заявил, что продажа квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежавшей Лидии Федосеевой-Шукшиной, являлась спланированной. Якобы Мария Шукшина и ее дочь избавились от жилплощади, поделив прибыль. Обидно мужчине за то, что были ущемлены права его сыновей, рожденных в браке с актрисой, поскольку мальчики тоже были там прописаны. В то же время Анна Шукшина призывает зрителей не верить бывшему отчиму, отмечая, что в 2009 году он позволял себе поднимать на нее руку.Кроме того, по утверждениям дочери Марии Шукшиной, Борис Вишняков предлагал ей делать снимки в неглиже, а из сейфа актрисы неоднократно похищал деньги. Сам отчим заявил, что однажды действительно дал падчерице пощечину, за что извинился перед ней в студии.