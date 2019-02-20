Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну
Бывший гражданский супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков позволил себе поднять руку на дочь отечественной актрисы Анну. Об этом последняя рассказала во время посещения студии шоу “Прямой эфир”.
Отчим Анны Шукшиной тоже побывал на шоу, где заявил, что продажа квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежавшей Лидии Федосеевой-Шукшиной, являлась спланированной. Якобы Мария Шукшина и ее дочь избавились от жилплощади, поделив прибыль. Обидно мужчине за то, что были ущемлены права его сыновей, рожденных в браке с актрисой, поскольку мальчики тоже были там прописаны. В то же время Анна Шукшина призывает зрителей не верить бывшему отчиму, отмечая, что в 2009 году он позволял себе поднимать на нее руку.
Кроме того, по утверждениям дочери Марии Шукшиной, Борис Вишняков предлагал ей делать снимки в неглиже, а из сейфа актрисы неоднократно похищал деньги. Сам отчим заявил, что однажды действительно дал падчерице пощечину, за что извинился перед ней в студии.
Отчим Анны Шукшиной тоже побывал на шоу, где заявил, что продажа квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежавшей Лидии Федосеевой-Шукшиной, являлась спланированной. Якобы Мария Шукшина и ее дочь избавились от жилплощади, поделив прибыль. Обидно мужчине за то, что были ущемлены права его сыновей, рожденных в браке с актрисой, поскольку мальчики тоже были там прописаны. В то же время Анна Шукшина призывает зрителей не верить бывшему отчиму, отмечая, что в 2009 году он позволял себе поднимать на нее руку.
Кроме того, по утверждениям дочери Марии Шукшиной, Борис Вишняков предлагал ей делать снимки в неглиже, а из сейфа актрисы неоднократно похищал деньги. Сам отчим заявил, что однажды действительно дал падчерице пощечину, за что извинился перед ней в студии.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46