Актриса Екатерина Маликова заявила в полицию на бывшего возлюбленного





В полиции Екатерина Маликова рассказала, что после возвращения из Таиланда она обнаружила, что в ее квартире установлены новые замки. Кроме того, кто-то вынес оттуда ценные вещи и документы. Сама звезда “Ночного дозора” убеждена, что ответственность за случившееся лежит на ее экс-избраннике Александре Малисе, именно он подарил артистке недвижимость. Отношения пары длились два года, однако незадолго до инцидента они поссорились.Хотя покупал квартиру глава “Евросетей”, оформлены все документы на Екатерину Маликову. Предварительно, Малис получил ключи от домработницы обманным путем, а затем поменял там замки. Утверждается, что 19 февраля адвокат актрисы официально обратился в полицию с заявлением на предпринимателя.