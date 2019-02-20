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Актриса Екатерина Маликова заявила в полицию на бывшего возлюбленного

Отечественная актриса Екатерина Маликова решила заявить в полицию на своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Александра Малиса. Из-за главы “Евросетей” знаменитость не смогла попасть домой.
Актриса Екатерина Маликова заявила в полицию на бывшего возлюбленного

В полиции Екатерина Маликова рассказала, что после возвращения из Таиланда она обнаружила, что в ее квартире установлены новые замки. Кроме того, кто-то вынес оттуда ценные вещи и документы. Сама звезда “Ночного дозора” убеждена, что ответственность за случившееся лежит на ее экс-избраннике Александре Малисе, именно он подарил артистке недвижимость. Отношения пары длились два года, однако незадолго до инцидента они поссорились.
Актриса Екатерина Маликова заявила в полицию на бывшего возлюбленного

Хотя покупал квартиру глава “Евросетей”, оформлены все документы на Екатерину Маликову. Предварительно, Малис получил ключи от домработницы обманным путем, а затем поменял там замки. Утверждается, что 19 февраля адвокат актрисы официально обратился в полицию с заявлением на предпринимателя.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:19

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