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Пчелы предпочитают поворачивать направо во время выбора нового гнезда

Ученые выяснили, что пчелы предпочитают поворачивать направо, когда они попадают в открытое пространство. Этот выбор может помочь им принять коллективное решение о том, где строить новые гнезда. Информация об исследовании опубликована в зарубежном издании NewScientist.

Пчелы предпочитают поворачивать направо во время выбора нового гнезда

Предрасположенность к выбору определенного направления существует у многих животных, но она может быть особенно важна у социальных видов для обеспечения сплоченности внутри группы.

Чтобы узнать, есть ли у пчел предпочтения относительно правой и левой стороны, Томас О’Ши-Уиллер (Thomas O’Shea-Wheller), исследователь из университета штата Луизиана, позволил 30 пчелам исследовать две коробки. Одна из них была пустой внутри, а другая содержала разветвляющийся лабиринт из узких туннелей.

Из 180 испытаний в пустом ящике пчелы сразу повернули направо 86 раз, а налево - только 35. В оставшихся 59 случаях они летели прямо вперед. Более того, когда насекомые выбирали правую сторону, то делали это быстрее, чем при выборе левой стороны, показывая, что такое решение для них является более привычным. В разветвляющемся лабиринте пчелы не отдали предпочтения ни правому, ни левому направлению.

Пчелы предпочитают поворачивать направо во время выбора нового гнезда

Пчелы исследуют такие места, как каменные пустоты и полые деревья при поиске нового гнезда. Они выбирают объект, когда определенное количество особей находятся в одном месте одновременно. По словам автора исследования, в этой ситуации для них важно иметь постоянную модель поведения, чтобы помочь семье принять общее решение, ведь повернув в одну и ту же сторону, насекомые с большей вероятностью встретятся в одном и том же месте.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:05

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