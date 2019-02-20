АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни

NASA решило привлечь ученых к поиску свидетельств внеземной жизни, и создало для этой цели специальный научный центр. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.

NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни

Эксперты из NASA будут работать вместе с учеными из Джорджтаунского университета и Технологического университета Джорджии, чтобы отследить любые признаки внеземного существования. Недавно созданный научный центр по обнаружения жизни (CLDS) займется поиском ответа на вопрос, одни ли мы во Вселенной. По мнению специалистов из космического агентства, наука может вскоре дать окончательный ответ.

Целью исследователей из Джорджтаунского университета является попытка обнаружения жизненных форм, которые могут сильно отличаться от найденных на Земле. Ученые из Технологического университета Джорджии определят возможности для прошлой или настоящей жизни в океанах внешних лун нашей Солнечной системы или на Марсе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Анна Банщикова поделилась
Дима Билан оставил неоднозначный
Настя Ивлеева призналась, что ей
Лера Кудрявцева ведет Instagram-аккаунт
Алексей Воробьев сыграл роль хиппи в
Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов
На Украине призвали отказаться от
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку
Хибла Герзмава продемонстрировала
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили
Муж певицы Пинк показал езду
Актриса Екатерина Маликова заявила в
В BMW назвали автомобили для премьеры
NASA привлекло ученых к поиску
Пчелы предпочитают поворачивать направо
Ани Лорак опубликовала в Instagram
Российские ученые описали девять новых
Ученые: В каменном веке около 10000 лет
На создание теории относительности
Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки
В музее Лондона покажут примитивное
Эксперты назвали самые продаваемые
Дочь Синди Кроуфорд состоит в
Гинеколог рассказала о опасности
Считавшая себя девственницей китаянка
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Просмотреть все новости