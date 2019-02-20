NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни





Эксперты из NASA будут работать вместе с учеными из Джорджтаунского университета и Технологического университета Джорджии, чтобы отследить любые признаки внеземного существования. Недавно созданный научный центр по обнаружения жизни (CLDS) займется поиском ответа на вопрос, одни ли мы во Вселенной. По мнению специалистов из космического агентства, наука может вскоре дать окончательный ответ.Целью исследователей из Джорджтаунского университета является попытка обнаружения жизненных форм, которые могут сильно отличаться от найденных на Земле. Ученые из Технологического университета Джорджии определят возможности для прошлой или настоящей жизни в океанах внешних лун нашей Солнечной системы или на Марсе.